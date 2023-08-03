Знакомо ли Пашиняну слово мужчины?

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Случайные люди в политике, как, впрочем, и в других сферах, – явление нередкое. Можно даже сказать, что когда говорят о «кризисе демократии», то имеют в виду, что в лидеры тех или иных стран выбиваются политики-популисты, которые далеки от политических реалий, и своим инфантильным идиотизмом разрушают все, что было построено до них. То же самое происходит и с детиной здоровым, но вряд ли нормальным – премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Даже позорное поражение в Карабахской войне в 2020 году не стало для него уроком. Лидеры двух стран дали интервью телеканалу Euronews, которые, по идее, должны были прояснить позиции государств по всем наболевшим вопросам, и расставить все точки над i. Но, по всей видимости, этому недоумку – Пашиняну не хватило времени, отведенного для интервью, зато его оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать свою неадекватность. Подсознательно он, конечно, понимал, что его бессвязная речь может еще больше запутать ситуацию, а потому сразу после интервью он выступил перед армянской общественностью. Вообще, нужно отметить, что Пашиняну очень сложно дается вербальный контакт. Возможно, с письменными работами на армянском в школе у него все складывалось более или менее удачно. Но вот с речью у него, признаться, никак. Эдакий гоминид прямоходящий на ранней стадии эволюции. Не понятно, как вообще из него получился «успешный журналист», о чем так много пишут в армянских СМИ. А с другой стороны, народ достоин своих правителей.

“Хочу отметить, что, несмотря на все сложности, мы действительно имеем возможность достичь долгосрочного стабильного мира. Призываю Азербайджан воздержаться от шагов, направленных на редукцию данного шанса, таких как, например, торпедирование международного механизма установления диалога Степанакерт-Баку, незаконная блокада Лачинского коридора и похищение жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, которого под эгидой МККК через Лачинский коридор перевозили в Ереван. Освобождение Хачатряна так же, как и других пленных, стало бы впечатляющим сигналом о готовности установить мир. Как шаг к приверженности миру призываю не запрещать въезд гуманитарного груза из Армении в Нагорный Крабах через Лачинский коридор, тем более что препятствование проезду грузов противоречит трехстороннему заявлению и решению Международного суда”, – сказал сегодня Пашинян журналистам.

После такого заявления говорить о мирном процессе и верить в признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана в Баку могут только наивные, несведущие в политике люди.

«Торпедирование международного механизма установления диалога Степанакерт-Баку», – говорит Пашинян, намекая на новый формат МГ ОБСЕ и на продление переговоров еще на 30 лет.

Ну, начнем с того, что, во-первых, Баку не потерпит повторения истории с МГ ОБСЕ, ее больше нет и не будет. Может, кретинизм мешает Пашиняну логически мыслить, и он полагает, что таким образом выиграет время. Но время работает против армян. А захотят они говорить в Евлахе или в Баку, или нет – это их проблемы. Срок пребывания РМК в Карабахе истекает.

Во-вторых, метод шантажа и разных призывов, которым пользуются в Ереване против Баку, не работает. Никол должен понять одно – это у него остался шанс подписать мирное соглашение и закрыть вопрос территориальной целостности своей страны, и он единственный.

Другого шанса не будет, но весьма сомнительно то, что низкий интеллектуальный уровень Пашиняна поможет ему прийти к этому выводу.

Minval.az