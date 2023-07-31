В Стокгольме снова сожгут Коран

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Новая акция с сожжением Корана запланирована на 31 июля и пройдет у здания шведского парламента в Стокгольме.

Об этом сообщает Expressen.

Участник предыдущих акций сожжения Корана в Швеции Салван Наджем объявил о новой демонстрации ранее в понедельник. Издание подчеркивает, что стокгольмская полиция в субботу выдала разрешение на проведение акции.

По его словам, активист планирует сжигать религиозную книгу до тех пор, пока ее не запретят.

В публикации подчеркивается, что по инициативе Саудовской Аравии состоится специальное совещание Группы Исламской конференции (IKO) по поводу сожжения Корана в Швеции и Дании. Отмечается, что организация рассмотрит возможность принятия дальнейших мер в ответ на «неоднократные провокационные действия, которые представляют преднамеренную религиозную ненависть и нетерпимость».