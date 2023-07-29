Соучастник Ходжалинского геноцида Вагиф Хачатурян задержан на погранпереходе «Лачин»

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Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного органами прокуратуры Азербайджанской Республики по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.

Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре.

Следствием установлено, что в указанную дату гражданин Азербайджанской Республики 1955 года рождения, уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе, Хачатурян Вагиф Черкезович, работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности в селе Мешали с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, совершили вооруженное нападение на это село, были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

Кроме того, Хачатурян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами, с которыми он ранее вступал в сговор, причинил государству и имуществу жителей села материальный ущерб на общую сумму 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов.

12 ноября 2013 года было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, однако его местонахождение следствию не было известно. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста с объявлением в международный розыск.