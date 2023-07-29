Соучастник Ходжалинского геноцида Вагиф Хачатурян задержан на погранпереходе «Лачин» |
Премьер Польши: более 100 наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора |
МИД: «Напряженная гуманитарная ситуация» в регионе – очередная ложь Армении |
Зеленский анонсировал «весомые решения» украинских дипломатов |
Кирби отверг участие американских войск в боях в Украине |
Мощный взрыв в Таганроге, ранены 16 человек (обновлено, фото, видео) |
Приоритетом ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия, Турция и Грузия |
Задержан мужчина, привлекший детей к религиозному шествию |
Иран передал Азербайджану Валиду Юсифову (фото) |
Главное Важно

Соучастник Ходжалинского геноцида Вагиф Хачатурян задержан на погранпереходе «Лачин»

Соучастник Ходжалинского геноцида Вагиф Хачатурян задержан на погранпереходе "Лачин"

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного органами прокуратуры Азербайджанской Республики по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.

Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре.

Следствием установлено, что в указанную дату гражданин Азербайджанской Республики 1955 года рождения, уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе, Хачатурян Вагиф Черкезович, работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности в селе Мешали с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, совершили вооруженное нападение на это село, были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

Кроме того, Хачатурян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами, с которыми он ранее вступал в сговор, причинил государству и имуществу жителей села материальный ущерб на общую сумму 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов.

12 ноября 2013 года было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, однако его местонахождение следствию не было известно. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста с объявлением в международный розыск.

Теги:
Из этой рубрики
Соучастник Ходжалинского геноцида Вагиф Хачатурян задержан на погранпереходе "Лачин"
Важно

Соучастник Ходжалинского геноцида Вагиф Хачатурян задержан на погранпереходе «Лачин»

2023/07/29, 16:40
Террористическое прошлое Французского Государства
Важно

Террористическое прошлое Французского Государства

2023/07/28, 17:38
… А в Баку спокойно пьют кофе 
Важно

… А в Баку спокойно пьют кофе 

2023/07/28, 17:02
Гусейнов: Дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров
Важно

Гусейнов: Дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров

2023/07/26, 20:22
Почему бы Тайво Клаару не обратиться к армянам Карабаха с призывом об интеграции?
Важно

Почему бы Тайво Клаару не обратиться к армянам Карабаха с призывом об интеграции?

2023/07/26, 15:50
Стоит ли нам доверять Лаврову?
Важно

Стоит ли нам доверять Лаврову?

2023/07/26, 13:08
ГПС Азербайджана: Армения планирует провокацию у ППП "Лачин" (видео, обновлено)
Важно

ГПС Азербайджана: Армения планирует провокацию у ППП «Лачин» (видео, обновлено)

2023/07/26, 12:05
Мэтью Расселл Ли раскрыл мошенническую схему распила средств в ЮНЕСКО, за которой стоит Одри Азуле
Важно

Мэтью Расселл Ли раскрыл мошенническую схему распила средств в ЮНЕСКО, за которой стоит Одри Азуле

2023/07/25, 16:30
Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам
Важно

Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам

2023/07/25, 14:18