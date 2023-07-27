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МИД Швеции: За сожжением Корана стоят не власти Швеции

МИД Швеции: За сожжением Корана стоят не власти Швеции

Шведское государство не потворствует акциям с сожжением Корана. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём после встречи внешнеполитического комитета парламента, которая прошла по запросу оппозиционных партий.

«Разрешение на проведение акций – это не то же самое, что правительство, стоящее за ним. Как ранее сказал премьер-министр, не все, что законно, приемлемо, – сказал он. – В некоторых странах существует мнение, что шведское государство стоит за этим  или потворствует этому. Мы этого не делаем».

Министр пояснил, что ведет диалог с коллегами из арабских стран, которым он объясняет, что за акциями стоят отдельные лица, а не власти Швеции. «Мы продолжаем диалог с этими государствами, он необходим. Важно рассказать, что в Швеции есть свобода выражения мнений, свобода печати. Но важно донести и ту мысль, что <…> сожжение Корана не поддерживается, и объяснить, что это делают отдельные лица, не государство Швеция», – отметил Билльстрём.

 

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