Боррель о сожжении Корана: Не все, что законно, этично

152 Просмотров

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет места для ксенофобии, расизма и нетерпимости, сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС. Так дипломат отреагировал на летние акции по сожжению Корана в Швеции и Дании.

«ЕС вновь заявляет о своем решительном неприятии любых форм подстрекательства к религиозной ненависти и нетерпимости. Уважение разнообразия является основной ценностью Европейского Союза. Это включает в себя уважение к другим религиозным общинам. Осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и является явной провокацией», — говорится в сообщении.

Он добавил, что несмотря на это, Евросоюз продолжит отстаивать свободу выражения мнений. Боррель подчеркнул, что Брюссель поддерживает и свободу вероисповеданий.

«Выражениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европейском союзе. Мы продолжаем отстаивать свободу религии или убеждений и свободу выражения мнений за границей и дома; но не все, что законно, этично», — заключил глава европейской дипломатии.