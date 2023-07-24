Радикалы сожгли Коран в Дании

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Двое участников радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») подожгли Коран перед посольством Ирака в столице Дании, передает Reuters.

Организатор демонстрации в Копенгагене, пишет Reuters, растоптал Коран и поджег его на подносе из фольги рядом с иракским флагом, лежащим на земле.

Как отмечает агентство, протестующие из числа «Датских патриотов» провели аналогичную демонстрацию на прошлой неделе и вели прямую трансляцию этого в соцсетях.

В агентстве считают, что это может привести к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами.