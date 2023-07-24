Алиев о «независимых» НПО: «Посмотрите от кого они получают деньги, кто заказывает музыку»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group рассказал о предвзятости и искажении западными СМИ ситуации в незападных странах, таких как Азербайджан и Китай.

На вопрос, какие факторы стоят за искаженным и неправильным отражением действительности в незападном мире, включая Китай и Азербайджан, президент ответил:

«Мне трудно сказать, почему они используют те же приемы против Китая. Скорее всего, на то есть свои причины. Но в отношении Азербайджана существует целый ряд факторов. Один из них — он является не главным, а лишь одним из них — это то, что армянское лобби, которое имеет большую инфраструктуру в США, во Франции и в некоторых других западных странах, регулярно атакует Азербайджан. Они подкупают политиков. Они внедряются в парламентский истеблишмент, в СМИ, в правительственные учреждения, и все свои стрелы направляют против Азербайджана. И они создают своеобразную атмосферу азербайджанофобии. Но это не единственная и не главная причина. Думаю, главная причина состоит в том, что Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов. В отличие от некоторых стран, Азербайджан не ввязывается ни в какие авантюры, которые не соответствуют нашим приоритетам и нашим национальным интересам. Другими словами, мы ведём себя независимо. Такой же независимой является наша политика. Мы будем защищать нашу самобытность и наше достоинство всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Поэтому я думаю, что это основная причина, по которой Азербайджан продолжает подвергаться нападкам со стороны СМИ, нападкам со стороны так называемых независимых НПО. Все мы знаем, что они не являются независимыми. Кто может утверждать, что Human Rights, Amnesty International, Freedom House являются независимыми? Посмотрите от кого они получают деньги, кто заказывает музыку, и вы увидите, что они полностью зависимы».