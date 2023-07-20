Ирак разорвет отношения со Швецией в случае повторения сожжения Корана

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Правительство Ирака официально проинформировало Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения с королевством в случае, если акция с сожжением Корана в Стокгольме повторится.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра арабской республики.

«Правительство Ирака подтверждает, что оно по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции о намерении разовраться дипломатические отношения со Швецией в случае повторения инцидента с сожжением Корана на ее территории и разрешения на это под предлогом свободы слова», – говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-службы иракского премьера в Twitter.