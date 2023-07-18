Зеленский: Россия хочет лишить независимости бывшие республики Советского Союза

111 Просмотров

Россия будет продолжать использовать ядерный шантаж для достижения своих целей. Об этом в интервью африканским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается ядерной безопасности. Россия будет использовать все свои возможности запугивания Украины и всего мира, и это и есть доктрина Российской Федерации, потому что единственное желание, которое у них есть, – вернуть под свое влияние часть европейского континента и полностью – бывшие республики Советского Союза, лишив их идентичности и независимости», – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что Россия делает для этого «очень конкретные шаги».

«Этого они могут добиться только шантажом – как с ядерным оружием, так и войной, как война в Украине. Больше нечем. […] Ядерное оружие – это последняя капля, чем они могут запугивать весь мир. Снова запугивая силой, а не умом», – отметил Зеленский.