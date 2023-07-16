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Высота волн на Каспии достигла 2 м

Высота волн на Каспии достигла 2 м

По информации Национальной гидрометеорологической службы МЭПР на 9:00 16 июля, в стране было преимущественно без осадков. Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, местами шли кратковременные дожди, была гроза.

В Ордубаде, Халтане, Тертере и Бейлагане выпало до 3 мм осадков.

В Грызе и Шахдаге наблюдался туман.

Северо-западный ветер временами усиливался в Нафталане до 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 19 м/с.

По информации станции «Нефтяные камни», высота волн в море достигала 2 м.

Максимальная температура воздуха 15 июля в Баку была на 2,5 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Апшеронском полуострове было до 37 градусов, в Нахчыванской АО – до 37 градусов, в равнинных районах – до 38 градусов, в горных районах – до 28 градусов тепла.

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