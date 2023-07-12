СПЧ ООН осудил осквернение Корана, США, Великобритания и страны ЕС проголосовали против резолюции

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Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудил акты осквернения Корана, призвав привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в резолюции, принятой в среду на 53-й сессии СПЧ в Женеве по итогам срочной дискуссии, проведенной по инициативе Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

СПЧ «осуждает и решительно отвергает любую пропаганду и проявления религиозной ненависти, включая недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности в порядке, соответствующем обязательствам государств, вытекающим из международного законодательства о правах человека», отмечается в резолюции.

За принятие документа проголосовали 28 делегаций, против – 12, 7 воздержались. Против проголосовали, в частности, США, Великобритания и страны ЕС. Среди стран, поддержавших резолюцию, государства Организации исламского сотрудничества, Китай, Индия и Куба.