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Швед решил сжечь устав НАТО вместо Корана после решения Турции

Швед решил сжечь устав НАТО вместо Корана после решения Турции

Получивший разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана 29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас намерен вместо священной книги мусульман сжечь устав НАТО.

К такому решению он пришел после известия о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс, сообщает во вторник газета Aftonbladet.

Акция назначена на 12 июля. Место проведения – одна из центральных площадей Хельсингборга, Стурторгет.

По словам манифестанта, намерение сжечь Коран было вызвано желанием остановить или хотя бы затормозить процесс присоединения Швеции к НАТО. «У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве», – сказал Лукас. Продолжая, он отметил, что совсем не одержим идеей сожжения Корана. Мысль о подобной манифестации пришла ему менее двух недель назад. Ему поступили звонки от людей, возмущенных планируемой им акцией. «Я хочу принести извинения всем, кого это обидело и причинило боль», – продолжил Лукас.

При этом он не раскаивается в том, что подал заявку на сожжение Корана. «Если я чувствую, что для спасения чьей-то жизни я должен толкнуть кого-то третьего, я это сделаю, – объяснил Лукас свой подход. – Но если бы был какой-то способ сделать это, никого не обидев, то вместо этого я выбрал бы его».

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