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На Каспии поднялись 3-метровые волны

На Каспии поднялись 3-метровые волны

По состоянию на 17:00 11 июля в Гёйтепе, Огузе, Гяндже, Гедабеке, Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Товузе, Агстафе, Балакяне, Загатале, Шеки, Гусаре, Хыналыге, Губе, Шахдаге прошли грозы и ливни.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер усилился до 25 м/с в Нафталане, до 20 м/с в Агдаме, Гёйчае, Зардабе, Тертере, 18 м/с – в Евлахе, Гяндже, 16 м/с – в Бейлагане, до 19 м/с – в Баку и на Абшеронском полуострове.

По данным станции Нефтяных камней, высота волн в Каспийском море достигла 3,0 метра.

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