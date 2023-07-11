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Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в стране из-за сожжения Корана

Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в стране из-за сожжения Корана

Работа шведских представительств на территории Афганистана не возобновится до тех пор, пока Стокгольм не принесет извинения мусульманам в связи с осквернением Корана.

Об этом во вторник сообщил представитель захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид в Twitter.

«После осквернения священного Корана и мусульманской веры в Швеции Исламский эмират Афганистан приостанавливает любую шведскую активность на территории Афганистана до тех пор, пока они не принесут извинения мусульманам за это отвратительное деяние», – говорится в сообщении.

Талибы также призвали остальные мусульманские страны пересмотреть свое взаимодействие со Стокгольмом.

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