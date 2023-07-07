Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО |
Алиев назвал страну, заблокировавшую антиазербайджанский пункт в документе саммита Франкофонии |
ВСУ впервые ударили по России снарядами Excalibur |
Суд в Сумгайыте приговорил Арутюна Овакимяна и Карена Казаряна к 11,5 годам тюрьмы |
НПО Азербайджана направили открытое письмо Пашиняну |
«Грапарак»: Арутюнян надеется, что Россия спасет карабахских армян от интеграции с Азербайджаном |
Запуск Threads: Twitter грозит Meta судом |
Триумф азербайджанского штангиста на первенстве континента |
Баку: Армения должна уважать суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле |
Главное Общество

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане осудили сожжение Корана

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане осудили сожжение Корана

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением в связи с сожжением Корана в Швеции.

Заявление было распространено Управлением мусульман Кавказа.

В частности, в нем говорится, что акт оскорбления и сожжения Корана оценивается как исламофобская провокация и акт жестокого вандализма, и это отвратительное мероприятие решительно осуждается.

Подчеркивается, что целью таких подлых действий является поощрение экстремизма в международном масштабе, разжигание ненависти между людьми и религиями, а значит, пропаганда терроризма.

Отмечено, что в последние дни в СМИ распространилась информация о попытках совершить новые акты вандализма, направленные на сожжение Корана, в том числе Торы и Библии.

«Такие призывы, провоцирующие конфликт на религиозной почве, агрессию и насилие, превращаются в угрозу для всего человечества. Случаи злоупотребления религией в политических целях, проявления ксенофобии служат нарушению внутренней стабильности обществ и государств, созданию конфликтов и разжиганию ненависти», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Албании почтил память Гейдара и Зарифы Алиевых (фото)
Общество

Президент Албании почтил память Гейдара и Зарифы Алиевых (фото)

2023/07/07, 18:59
Обращение AZAL к пассажирам рейсов Баку-Нахчыван-Баку
Общество

Обращение AZAL к пассажирам рейсов Баку-Нахчыван-Баку

2023/07/07, 18:31
Первые леди Азербайджана и Албании провели встречу
Общество

Первые леди Азербайджана и Албании провели встречу

2023/07/07, 17:28
67 домов в Баку так и не были сданы в эксплуатацию
Общество

67 домов в Баку так и не были сданы в эксплуатацию

2023/07/07, 16:29
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане осудили сожжение Корана
Общество

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане осудили сожжение Корана

2023/07/07, 16:08
В Азербайджане резко ухудшится погода
Общество

В Азербайджане резко ухудшится погода

2023/07/07, 15:09
МЭПР и Генпрокуратура отчитались о совместной деятельности по охране природы
Общество

МЭПР и Генпрокуратура отчитались о совместной деятельности по охране природы

2023/07/07, 14:58
Для снабжения водой города Шуша строится новое водохранилище
Общество

Для снабжения водой города Шуша строится новое водохранилище

2023/07/07, 14:55
Завтра в Баку будет до +38 градусов
Общество

Завтра в Баку будет до +38 градусов

2023/07/07, 13:54