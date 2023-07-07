Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане осудили сожжение Корана

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Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением в связи с сожжением Корана в Швеции.

Заявление было распространено Управлением мусульман Кавказа.

В частности, в нем говорится, что акт оскорбления и сожжения Корана оценивается как исламофобская провокация и акт жестокого вандализма, и это отвратительное мероприятие решительно осуждается.

Подчеркивается, что целью таких подлых действий является поощрение экстремизма в международном масштабе, разжигание ненависти между людьми и религиями, а значит, пропаганда терроризма.

Отмечено, что в последние дни в СМИ распространилась информация о попытках совершить новые акты вандализма, направленные на сожжение Корана, в том числе Торы и Библии.

«Такие призывы, провоцирующие конфликт на религиозной почве, агрессию и насилие, превращаются в угрозу для всего человечества. Случаи злоупотребления религией в политических целях, проявления ксенофобии служат нарушению внутренней стабильности обществ и государств, созданию конфликтов и разжиганию ненависти», – говорится в заявлении.