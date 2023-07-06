В России египтянин осквернил Коран (видео)

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Уроженец Египта задержан за осквернение Корана в Ульяновске и негативные высказывания об исламе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по по Ульяновской области.

Согласно сообщению регионального главка МВД, задержанным оказался уроженец Арабской Республики Египет 1995 года рождения.

До этого губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале заявил, что в интернете появилось видео, на котором иностранец совершает кощунственные действия в отношении Корана. Глава региона отметил, что Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом. Он также назвал акцию неуважением к Корану и «омерзительным преступлением» в России и подчеркнул, что сила региона заключается в его единстве.

Генеральный директор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович утверждал, что, по предварительным данным, провокатором является египтянин по имени Сайд Абу Мустафа. Он также подчеркнул, что организация будет следить за подобными случаями.