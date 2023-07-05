В Швеции пройдут новые акции с сожжением Корана

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Полиция Швеции получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге манифестаций против сожжения религиозных книг, в том числе Корана. Об этом сообщает телеканал SVT.

Как отмечает канал, 50-летняя женщина попросила провести манифестацию «как можно скорее». По ее словам, прошедшая на прошлой неделе акция по сожжению священной книги мусульман была несправедливой, поэтому она решила выступить организатором шествия.

В другой заявке полицию попросили предоставить разрешение на сожжение Торы и Библии перед посольство Израиля. Заявителем оказался 30-летний швед.

В третьей заявке граждане попросили разрешить сожжение религиозных текстов (не упоминается, каких именно) 12 июля в центре Хельсингборга.

Начальник северо-западного отдела полиции провинции Сконе Маттиас Сигфридссон предположил, что все эти прошения не направлены против какой-то определенной религии, а являются составной частью реализации свободы слова и той дискуссии, которая идет вокруг нее в стране.