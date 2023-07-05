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Боррель о позиции ЕС по сожжению Корана

Боррель о позиции ЕС по сожжению Корана

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в беседе с главой МИД Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахияном раскрыл позицию Европейского союза (ЕС) по акциям с сожжением Корана. Его слова передает иранское агентство Pars Today в Telegram.

Глава внешнеполитической службы объединения осудил любое осквернение священной книги и религии и заявил, что оскорбление Корана не является позицией ЕС. В свою очередь, глава МИД Ирана отметил, что недавние переговоры между Тегераном и странами Европы прошли откровенно и конструктивно.

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