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Эрдоган решительно осудил акты осквернения Корана в Швеции

Эрдоган решительно осудил акты осквернения Корана в Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил акты осквернения Корана в Швеции. Об этом глава государства заявил в телеобращении по итогам заседания Кабмина Турции.

Турецкий лидер подчеркнул, что подобные действия не могут быть оправданы свободой самовыражения.

Президент Эрдоган вновь указал на недопустимость поддержки рядом стран террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции. «Все должны уяснить, что дружественных отношений с Турцией нельзя добиться, поддерживая терроризм и создавая условия для деятельности террористов», – подчеркнул он (цитата по «Анадолу»).

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