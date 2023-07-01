В ЕС осудили сожжение Корана в Стокгольме, но выступили за свободу выражения мнений

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Евросоюз осуждает сожжение Корана в Стокгольме и считает это оскорбительным актом, но выступает за свободу выражения мнений. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

«ЕС присоединяется к Министерству иностранных дел Швеции в его решительном неприятии сожжения Корана отдельным лицом в Швеции. Этот акт никоим образом не отражает мнение Европейского союза. Сожжение Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явным актом провокации. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе», – отмечается в нем.

При этом в ЕС продолжают отстаивать свободу выражения мнений. «ЕС продолжает отстаивать свободу религии или убеждений и свободу выражения мнений за границей и дома», – говорится в документе.

«Настало время выступить вместе за взаимопонимание и уважение и предотвратить дальнейшую эскалацию», – заключили в ЕС.

Акция с сожжением Корана прошла с разрешения полиции Швеции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха – один из главных религиозных праздников в исламе.