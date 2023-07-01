Иран призван ОИС созвать экстренное заседание

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Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян призвал Организацию исламского сотрудничества (ОИС) созвать экстренное заседание в ответ на оскорбление Священного Корана.

Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с генеральным секретарем ОИС Хусейном Ибрахимом Таха осудил недавнее осквернение Священного Корана в Швеции, сообщает иранское издание IRNA.

Министр иностранных дел Ирана призвал ОИС созвать экстренное заседание наряду в ближайшее время наряду с министерской встречей Движения неприсоединения в Баку, чтобы обсудить оскорбление Священного Корана.

Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в дни празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира.