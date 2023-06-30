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В Ираке и Иране устроили протесты у посольства Швеции из-за сожжения Корана

В Ираке и Иране устроили протесты у посольства Швеции из-за сожжения Корана

Несколько тысяч иракцев принимают участие в манифестации у посольства Швеции в Багдаде в знак протеста против проведенной недавно с согласия властей Стокгольма акции сожжения копии священной для мусульман книги – Корана. Об этом передает иракский телеканал Al Sumaria.

По его информации, колонна демонстрантов уже подошла к зданию шведского диппредставительства, протестующие скандируют лозунги в защиту Корана и требуют высылки посла Швеции из страны. Манифестация проходит при усиленных мерах безопасности: все соседние с посольством улицы перекрыты бетонными плитами, рядом со зданием посольства размещены дополнительные силы МВД.

Протестующие принесли к шведскому посольству несколько флагов ЛГБТ-сообщества, которые будут сожжены у дипмиссии как альтернатива шведскому флагу. Ранее организаторы протестных выступлений, сторонники одного из наиболее влиятельных иракских деятелей, шиитского имама Муктады ас-Садра выпустили специальную инструкцию и запретили сжигать во время протестов государственный флаг Швеции и проникать на территорию посольства. По информации «Ас-Сумария», аналогичные акции протеста прошли сегодня и в крупнейших городах в южной и центральной областях Ирака, в частности в Басре и Наджафе.

Некоторое время назад министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обратился в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) с просьбой провести экстренное заседание ОИС для обсуждения вопроса «об оскорблении священного Корана в Швеции и совместных мерах, которые необходимо принять в этой связи».

Кроме того, десятки иранцев собрались в пятницу у посольства Швеции на акцию протеста против сожжения Корана в Стокгольме, сообщает РИА Новости.

Участники акции потребовали от властей принять меры в отношении Швеции, в том числе закрыть посольство этой страны в Иране и бойкотировать шведские товары.

Протестующие выкрикивали лозунги против оскорбления мусульманских святынь и держали в руках плакаты с надписями «Молчание мусульман – оскорбление священного Корана» и «Смерть врагам Корана».

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