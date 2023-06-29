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В МИД России осудили сожжение Корана в Швеции

В МИД России осудили сожжение Корана в Швеции

В Министерстве иностранных дел России заявили, что безнаказанность участников сожжения Корана в Стокгольме может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Россия решительно отвергает потакание религиозным радикалам со стороны властей Швеции.

В МИД России призвали мировое сообщество противодействовать таким нарушениям прав верующих.

«Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — резюмировало ведомство.

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