В МИД России осудили сожжение Корана в Швеции

В Министерстве иностранных дел России заявили, что безнаказанность участников сожжения Корана в Стокгольме может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Россия решительно отвергает потакание религиозным радикалам со стороны властей Швеции.
В МИД России призвали мировое сообщество противодействовать таким нарушениям прав верующих.
«Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — резюмировало ведомство.