В МИД России осудили сожжение Корана в Швеции

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что безнаказанность участников сожжения Корана в Стокгольме может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Россия решительно отвергает потакание религиозным радикалам со стороны властей Швеции.

В МИД России призвали мировое сообщество противодействовать таким нарушениям прав верующих.

«Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — резюмировало ведомство.