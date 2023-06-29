Иракцы устроили в Багдаде акцию протеста против сожжения Корана (видео)

142 Просмотров

Жители Ирака собрались у посольства Швеции в Багдаде после того, как в Стокгольме совершили акцию сожжения Корана при поддержке полиции.

Возле здания шведского диппредставительства собралось более сотни протестующих, уточняет Shafaq News. Ранее группе участников акции протеста удалось сломать ворота и проникнуть на территорию посольства, расположенного в центральной части Багдада. О возможном причиненном ущербе диппредставительству информации нет.

Лица, проникнувшие на территорию посольства, уже покинули ее. Также уходят от здания и остальные иракцы, участвовавшие в протестном пикете.

Протестующие требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.