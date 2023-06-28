Путин получил в Дербенте в подарок Коран

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Президент России Владимир Путин в ходе визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, которая считается одной из древнейших в мире. Здесь ему подарили Коран.

Подарок преподнес помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов. «Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле», – поблагодарил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Салимов в ответ поблагодарил главу государства за визит. «Дай Бог, чтоб не последний раз был», – сказал он. «Я постараюсь», – рассмеялся президент РФ.