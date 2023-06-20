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В Офисе Зеленского упрекнули Израиль в «нейтралитете»

В Офисе Зеленского упрекнули Израиль в «нейтралитете»

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует посетить Украину, чтобы выразить свою поддержку стране на фоне полномасштабной агрессии России.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает The Jerusalem Post.

«Я считаю, что, безусловно, пора премьер-министру Израиля выразить свою поддержку Украине», – сказал Ермак во время брифинга израильским журналистам.

Ермак охарактеризовал Израиль как «самую нейтральную среди стран, у которой хорошие отношения с Украиной».

«Как человек с еврейским папой, я не могу понять, почему Израиль не реагирует», – добавил он.

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