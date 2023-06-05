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«На территории этих областей моим указом введено военное положение» (видео)

«На территории этих областей моим указом введено военное положение» (видео)

В России взломали региональное радио и запустили трансляцию фейкового “экстренного обращения” президента страны Владимира Путина о якобы входе ВСУ на территорию ряда приграничных регионов РФ.

“Россияне, братья и сёстры, сегодня в 4 утра украинские войска вооружённые блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и ВС дали достойный отпор, превосходящим силам агрессора. На территории этих областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно объединить все силы РФ. Враг будет разбит, победа будет за нами”, – в говорится в записи голосом Путина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что это взлом.

“Экстренное обращение Путина, которое прозвучало на радио, – взлом. Никакого обращения Путина сегодня не было. Сейчас контроль восстановлен”, – заявил Песков.

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