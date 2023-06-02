“Вторая по силе в Украине”. Блинкен троллит российскую армию

134 Просмотров

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал российскую армию второй по силе армией в Украине. Об этом политик сказал во время выступления в Финляндии 2 июня.

“Кремль часто заявлял, что имеет вторую по силе армию в мире – и многие в это верили. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине”, – сказал Блинкен.

Госсекретарь США назвал войну России против Украины “стратегическим провалом”, который снизил “военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед”.

Политик также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.

“Иначе это легитимирует захват территории Россией. И вознаградит агрессора, но накажет жертву”, – сказал он