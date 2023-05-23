Обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде будут судить в Чечне

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Суд над 19-летним жителем Волгограда Никитой Журавелем, обвиняемым в сожжении Корана возле мечети, состоится в Чечне, там же он будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора. Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Дело этого провокатора, врага всех религий и конфессий передали к нам в регион по инициативе федерального руководства. Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона», — заявил Дудаев.

Никиту Журавеля, работавшего курьером, задержали 21 мая, после того, как в соцсетях появилось видео, автор которого сжигает Коран на фоне мечети. По данным следствия, в ходе допроса Журавель сказал, что сжег Коран «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей», а ролик передал сотруднику Службы безопасности Украины.