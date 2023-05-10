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Сойлу обвинил США в попытках вмешательства в президентские выборы

soylu

США пытаются вмешиваться в ход предстоящих президентских выборов в Турции.

Об этом заявил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

«Планы США [по вмешательству в выборы] активизируются. По этой причине происходит вмешательство западной прессы [в выборы] для реализации плана США. Запад проник в нашу систему после 1960 года, но [президент Турции Реджеп] Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. <…> С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность [в республике]», — приводит слова главы МВД газета Milliyet.

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