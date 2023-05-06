Врачи ввели в кому Прилепина

302 Просмотров

Врачи прооперировали и ввели в искусственную кому российского прокремлевского писателя и политика Захара Прилепина после подрыва машины в деревне Пионерское, которая расположена примерно в 30 километрах от города Бор. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, Прилепина специально ввели в медикаментозный сон для того, чтобы он быстрее восстановился.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.