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В Швеции заочно арестовали сжегшего Коран экстремиста Палудана

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Шведская прокуратура заочно арестовала лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, устроившего сожжение Корана перед посольством Турции в январе. Как только он пересечет границу Швеции, тут же будет задержан, сообщила в четверг газета Aftonbladet.

Несколько месяцев назад в отношении Палудана начато следствие по фактам разжигания этнической ненависти и вражды, а также оскорбления и грубого нападения на должностное лицо. Он был вызван на допрос, но заявил, что не собирается приезжать в Швецию. Прокурор Адриен Комбье-Хогг допускает возможность допросить Палудана в Дании с помощью датской полиции.

Палудан называет смехотворными обвинения в свой адрес. «Шведская полиция в целом и полиция [города] Мальмё в частности не хотят меня защищать, поэтому мне опасно приезжать в Швецию. Полиция Мальмё — это исламизированная помойка», — приводит издание слова Палудана.

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