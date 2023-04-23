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МИД РФ сообщил, что визы российским журналистам для СБ ООН так и не выдали

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Американские визы российским журналистам так и не выданы для полета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Совет Безопасности в ООН, делегация отправляется. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим». Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо», — отметила дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры ООН при выдаче виз российской делегации в Совбез, поскольку отдельным сотрудникам, а также всем журналистам в составе делегации визы так и не были выданы. Как отметил глава МИД РФ, американская сторона никак не объяснила невыдачу виз представителям российских СМИ.

РФ в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Глава российского дипведомства в рамках председательства примет участие в заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля.

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