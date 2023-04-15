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Сойлу предрек победу Эрдогана на выборах

soylu

Последние анкетные данные показывают, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает свыше 50% голосов избирателей и имеет шансы на успех уже в первом туре. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Сегодня, с Божьей помощью, мы (имеет в виду правящую партию справедливости и развития, АK Parti) получаем победу на президентских выборах в первом туре. Полтора балла выше 50 процентов (имеет в виду голоса за Эрдогана согласно последним анкетным данным). Говорю это предельно ясно. Мы можем предпринять шаги, которые могут довести эту разницу до гораздо лучшей точки, мы будем проводить нашу кампанию таким образом», — приводит слова министра газета Hürriyet.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана — единого кандидата от «Республиканского альянса» — является единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

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