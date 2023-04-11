Президент Алиев: Мы искренне радуемся вашим успехам

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Казахстан сегодня имеет большой авторитет у мирового сообщества, играет важную роль в международных делах.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане. Его слова приводит «Азертадж».

Отметив, что инициативы, которые Казахстан выдвигает и реализует, нацелены на укрепление мер доверия, мира, в широком понимании этого слова, на Евразийском пространстве, глава государства сказал, что мы, как друзья, как братья, искренне радуемся вашим успехам.