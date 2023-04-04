Отказ шведской полиции в выдаче разрешения на публичное сожжение Корана в Швеции не имел законного основания. Так заключил Административный суд во вторник после рассмотрения двух решений полиции, в которых она отказалась удовлетворить заявки организаторов подобных акций.

«Административный суд не считает, что обстоятельства, легшие в основу решения управления полиции в двух рассматриваемых эпизодах, были достаточны для отказа в разрешении. В связи с этим решение управления полиции отменяется», — поясняется в опубликованном во вторник пресс-релизе Административного суда.