По состоянию на 18:00 31 марта в Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Гобустане, Алтыагадже, Халтане, Грызе, Шахдаге, Ярдымлы, Лерике наблюдался снег. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Было отмечено, что по состоянию на указанное время в Нафталане, Гяндже, Шамкире, Джейранчеле, Балакене, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Губе, Тертере, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Астаре, Баку и на Абшеронском полуострове шли дожди, временами интенсивного характера.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 25 м/с.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волн на Каспии достигла 4,5 метра.