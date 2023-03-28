Из портов Черноморск и Пивденный вышли три корабля с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер Asl Ileana с 54,6 тысячи тонн пшеницы для Бангладеша, сообщает Мининфраструктуры Украины в понедельник, 27 марта.

Указано, что Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам.

«В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы – с начала работы зерновой инициативы страна получила более 710 тысяч тонн пшеницы из Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эти объемы могли быть выше, если бы Россия целенаправленно не замедляла инспекции судов в Турции.

«Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильна тяжелая: в сутки происходит в среднем шесть инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна», – рассказали в Мининфраструктуры.