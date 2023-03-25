На проспекте Нефтчиляр в центре Баку ведется замена асфальтового покрытия.
Об этом сообщил старший инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.
Он отметил, что в настоящее время проводятся ремонтные работы по замене асфальтового покрытия на проспекте Нефтчиляр и улице академика Зарифы Алиевой в столице: «Учитывая это, мы просим водителей как можно меньше пользоваться личными автомобилями на этих участках».
По словам Аскерли, замена асфальтового покрытия продолжится с 25 марта до вечера 26 марта.
Добавить комментарий