На проспекте Нефтчиляр в центре Баку ведется замена асфальтового покрытия.

Об этом сообщил старший инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что в настоящее время проводятся ремонтные работы по замене асфальтового покрытия на проспекте Нефтчиляр и улице академика Зарифы Алиевой в столице: «Учитывая это, мы просим водителей как можно меньше пользоваться личными автомобилями на этих участках».

По словам Аскерли, замена асфальтового покрытия продолжится с 25 марта до вечера 26 марта.