Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало в стране условия для «социального взрыва». Политик высказала такое мнение, говоря о пенсионной реформе.

«Сознательно правительство создает все условия для социального взрыва, и это можно было предвидеть за несколько месяцев, они будто искали этого», — сказала Ле Пен в интервью AFP.

Политик заявила, что не будет принимать участие «в тушении пожара» имея в виду протесты из-за реформы, передает 7sur7. Она подчеркнула, что только у президента Эмманюэля Макрона были «ключи к политическому кризису, который он создал», но он предпочел «дать пощечину французскому народу». По словам Ле Пен, народ Франции чувствуют себя «униженным», поскольку «у него есть ощущение, что мы предаем правила игры в демократию».