Власти Великобритании запретили въезд в страну лидеру шведской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусу Палудану. Он заявил о своем намерении сжечь Коран в городе Уэйкфилд на севере Англии.

Об ограничении для шведа рассказал замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат, выступая в Палате общин (нижней палате парламента), пишет ТАСС.

По словам представителя правоохранителей, Палудан был добавлен в контрольный список. Он уточнил, что власти решили, что его поездка в Соединенное Королевство «не будет способствовать общественному благу».

Шведский ультраправый политик Расмус Палудан заявил на видео в Twitter, что он сожжет Коран в Уэйкфилде в Великобритании.

«В среду, 22 марта 2023 года, в начале Рамадана я приеду в Уэйкфилд и сожгу Коран в общественном месте», — говорилось на видеозаписи. Акция направлена на то, чтобы «показать наличие в стране «недемократических сил», утверждает швед.

Он также пообещал сжечь Коран у здания посольства Турции в Копенгагене.