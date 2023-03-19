Правящая партия «Аманат» набирает 53,46% голосов на выборах в Казахстане, всего в парламент проходят шесть из семи участвовавших политических сил. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Институтом евразийской интеграции, сообщает «Казинформ».

По его информации, Народная партия Казахстана набирает 6,25%, Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь») — 7,87%, партия «Ауыл» («Село») — 10,52%, а основанная группой предпринимателей партия «Республика» — 8,9% голосов.

Также в парламент впервые может пройти оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия с 5,31%. Казахстанская партия «зеленых» «Байтак» не преодолевает необходимый 5-процентный барьер, набрав 3,22%. Против всех проголосовали 4,47% избирателей. В опросе участвовали 30 тысяч человек.

Оппозиционная социал-демократическая партия не проходит в парламент Казахстана.