Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие живыми украинских военных, поджигавших Коран.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и осудил мусульман, воюющих за киевский режим.

«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн рублей. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн рублей. Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме», — написал Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале.