В Крыму хакеры взломали несколько радиостанций и транслировали по ним заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщают российские СМИ.
По их информации, вещание было прервано, а затем восстановлено в обычном режиме.
В Крыму хакеры взломали несколько радиостанций и транслировали по ним заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщают российские СМИ.
По их информации, вещание было прервано, а затем восстановлено в обычном режиме.
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