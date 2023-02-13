Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили «Интерфаксу» в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в 16:56 местного времени (08:56 мск) с эпицентром в 59 км южнее острова Симушир (населенных пунктов на этом острове нет — ИФ) на глубине 101 км», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах островов Итуруп и Кунашир это сейсмическое событие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.