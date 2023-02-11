«В Иране хакеры прервали трансляцию выступления президента Ибрагима Раиси по государственному телевидению на церемонии, посвященной годовщине победы Исламской революци», — сообщает канал «Азад Иран».

​​​​​Отмечается, что хакеры прервали речь президента и выставили свое видео, на котором человек в маске призывает население Ирана вывести свои средства, хранящиеся в банках коррумпированного режима.

​​​​​После этого он сказал: «Смерть исламской республике!», «Смерть Хаменеи!»

Позднее иранские СМИ сообщили, что атака произошла только в Интернете.