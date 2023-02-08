Полиция Швеции запретила проводить новую акцию сожжения Корана в Стокгольме, сообщила пресс-секретарь стокгольмской полиции Ола Эстерлинг.

По ее словам, полиция города провела диалог со Служба госбезопасности страны, после чего пришла к выводу, что не сможет гарантировать общественный порядок в случае проведения акции. Уточняется, что подавший заявку на акцию планировал провести ее 9 февраля в 12 часов дня у турецкого посольства.

По мнению полиции, собрание может представить серьезную угрозу для национальной безопасности.