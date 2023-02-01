Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила письмо омбудсмену по борьбе с дискриминацией в Швеции Ларсу Аррениусу в связи с провокацией с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Данную информацию приводит аппарат омбудсмена.

В письме Сабина Алиева выразила обеспокоенность распространением исламофобии в европейских странах и заявила, что совершенный акт нарушает свободу религии и убеждений мусульман, а также свидетельствует о том, что борьба с дискриминацией, нетерпимостью и исламофобией в Европе ведется не на должном уровне.

Азербайджанский омбудсмен в своем обращении заявила о недопустимости безразличного отношения шведской полиции к такого рода проявлениям неуважения к исламу.

При этом подчеркнуто, что государства обязаны обеспечивать и защищать право на свободу совести и вероисповедания, что закреплено в действующих международных документах в сфере защиты прав и свобод человека.

В завершение омбудсмен Азербайджана выразила надежду, что шведским омбудсменом по борьбе с дискриминацией будут предприняты необходимые шаги для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем и привлечения виновных в религиозной розни к ответственности.