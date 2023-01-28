Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что государствам Европы следует принять меры для защиты Корана и не прикрываться за свободой слова для оправдания своего бездействия. Об этом он сказал в эфире TV-24.

«Нельзя использовать свободу слова в качестве повода для оправдания этого позора, замалчивания, равно как для оскорбления, унижения, брани и нападок на священные ценности. Европа должна принять меры для недопущения таких нападений», — заявил Калын.