Датский радикал Расмус Палудан, который сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану продолжать свои акции до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО, передает газета Aftonbladet.

В частности, он заявил изданию, что будет «сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО». Также газета сообщает, что Палудан пригрозил сжечь три Корана в мечети, у российского и турецкого дипведомств в Копенгагене. Он также пообещал, что эти акции не будут последними, и обвинил в этом Эрдогана.

«Теперь, когда он не хочет пускать Швецию в НАТО, я должен учить его свободе слова, пока он этого не сделает», — сказал он.